Расписание распродаж игр в Steam на первое полугодие 2025 года

Когда предупреждают сильно заранее — это приятно.

Valve за 5 месяцев до конца 2024 года уже объявила о предстоящих распродажах 2025 года. Правда, пока речь идет лишь о первом полугодии. Тем не менее приятно, что компания заботится о своих пользователях и заранее объявляет о готовящихся событиях, чтобы люди могли к ним подготовиться как финансово, так и морально.

Список распродаж в Steam до июля 2025 года

Список распродаж в Steam на остаток 2024 года

Как экономить деньги на играх

Если покупать игры за их полную стоимость, то никакой зарплаты не хватит. Распродажи в Steam и в других онлайн-магазинах — это отличная возможность урвать понравившийся тайтл по вкусной цене.

В России многие игры недоступны на распродажах, но достаточно сменить регион — как они вновь октрываются для покупки.

Чтобы экономить на играх было проще:

1. Добавьте понравившиеся игры в список желаемого в Steam, чтобы отслеживать появившиеся на них скидки было проще.

2. Используйте SteamDB, чтобы просматривать самые выгодные предложения.

3. Не покупайте недавно вышедшие игры на первой же распродаже, дождитесь пока пройдет время и купите понравившийся тайтл на летней, либо зимней распродаже — именно эти распродажи в Steam считаются самыми крупными.