Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 11:00

Экшен старой школы: каким вышел Warhammer 40 000 Space Marine 2

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Telegram Дзен
Не привносит ничего нового в жанр, но отдает дань уважения линейным шутерам эпохи Xbox 360 и PS3.

Warhammer 40 000 — популярная франшиза с многолетней историей, но вот играм, созданным по ее мотивам, чаще не везло. Богатый лор — это, конечно, здорово, но без толкового геймплея далеко не уедешь. И с ним были проблемы.

Даже оригинальная Space Marine за авторством Relic Entertainment вышла пресной. Но как же хорошо, что про игру все же вспомнили по прошествии более десятка лет и доверили разработку сиквела всем известной Saber Interactive.

Разбираемся, почему Space Marine 2 нельзя пропускать не только фанатам «Вахи», но и шутеров в принципе. А заодно выясняем, какой же вышла игра.

О русских замолвите слово

В наше непростое из-за санкций время многие выходцы из России пытаются дистанцироваться от своего этнического происхождения. Винить их в этом нет смысла. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться.

Поэтому остается только порадоваться за соотечественников из Saber Interactive, прошедших долгий путь от подмастерьев до авторов топовых портов («Ведьмак 3» для Switch не даст соврать) и просто отличных проектов. Не сомневаемся, что эта студия еще не раз удивит нас в обозримом будущем.

Экшен старой школы

Тема раздутых бюджетов и непомерно длинных игр уже не раз поднималась за последние годы. И недовольство на этой почве только усиливается со временем. И тут Saber Interactive вернула геймеров... нет, не в 2007-й, но в эпоху Xbox 360 и PS3. Тогда в моде были линейные проекты с доступными механиками, минимумом кастомизации и побочных активностей. И, конечно же, в ту пору не приходилось прерываться каждые 5 минут на просмотр 10 минутной кат-сцены.

Кто-то скажет, что игра морально устарела? Как бы не так, о чем свидетельствуют преимущественно восторженные отзывы в прессе. Не зря ведь говорят, что все новое — хорошо забытое старое. Space Marine 2 — это именно тупой (в хорошем смысле) шутер старой закалки, где нужно просто дойти из точки А в точку Б, отправив на тот свет сотню-другую врагов в ходе эффектных перестрелок.

Рассчитывать на интересных персонажей и глубокий сюжет по этой причине не приходится. Да и связь с первой частью больше номинальная — игроку хоть и напомнят о былых событиях, но очень вкратце. В каком-то смысле у Saber получился не сколько сиквел, сколько ремейк оригинала. И это замечетельно.

Исправленные ошибки прошлого

В геймплейном плане оригинальная Space Marine была не рыбой и не мясом, пасуя перед серией Gears of War как по части постановки, так и экшена. Нельзя сказать, что бои в сиквеле — это что-то запределено крутое. Но все, что вы хотите получить от зубодробительного 10-часового шутера, вы несомненно получите.

Много оружия таскать не дают, но позволяют эффектно добить «мигающих» врагов, а также парировать атаки. Причем здесь данная механика носит опциональный характер и не является «обязаловкой», как это почти всегда происходит в «соулслайках». От прокачки тоже намеренно отказались, чтобы не перегружать геймера долгим пребыванием в меню.

Дополнительные режимы «не для галочки»

В наше время разработчики идут на разные хитрости, чтобы геймеры провели как можно больше времени за их игрой. В Saber тоже понимали, что ограничиваться 10-часовой кампанией точно будет моветоном и добавили активностей. Не образцовых, но достаточно интересных и явно не пришитых белыми нитками.

Во-первых, набор миссий для кооперативного прохождения. Показанные в них события разворачиваются параллельно основной кампании, поэтому они удачно вплетены в основной сюжет, если это кому-то вообще будет важно. Проходить игру в таком формате куда приятнее, поскольку искуственный интеллект явно недоработан, и напарники периодически подтупливают.

Во-вторых, PvP-мультиплеер, без которого странно было бы выпускать шутер в наши дни. Здесь уже доступны несколько классов персонажа и полноценная прокачка как самого героя, так и его снаряжения.

Есть ли пятна на солнце?

Один небольшой недостаток у Space Marine 2 — оптимизация. Странно видеть такое в проекте от Saber, не правда ли? Однако опубликованные на YouTube тесты свидетельствуют о том, что даже в режиме производительности консоли не держат стабильные 60 кадров при разрешении Full HD. При этом никакого рейтрейсинга нет и в помине даже на ПК, где игра поддерживает лишь устаревшую DLSS второго опоколения. Это ограничение обещают исправить в грядущих патчах.

Ладно скроенный шутер старой закалки

Space Marine 2 — однозначно одна из лучших игр года и последних лет. Ладно скроенный шутер старой закалки, который не душит геймера засильем «пустого» контента и держит перед экраном ровно столько, сколько нужно. Рекомендуем не только всем фанатам вселенной, но и жанра в целом.

Black Myth. Обзор Black Myth: Wukong — самая красивая игра 2024 года, но не для всех

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя