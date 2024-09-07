Экшен старой школы: каким вышел Warhammer 40 000 Space Marine 2

Не привносит ничего нового в жанр, но отдает дань уважения линейным шутерам эпохи Xbox 360 и PS3.

Warhammer 40 000 — популярная франшиза с многолетней историей, но вот играм, созданным по ее мотивам, чаще не везло. Богатый лор — это, конечно, здорово, но без толкового геймплея далеко не уедешь. И с ним были проблемы.

Даже оригинальная Space Marine за авторством Relic Entertainment вышла пресной. Но как же хорошо, что про игру все же вспомнили по прошествии более десятка лет и доверили разработку сиквела всем известной Saber Interactive.

Разбираемся, почему Space Marine 2 нельзя пропускать не только фанатам «Вахи», но и шутеров в принципе. А заодно выясняем, какой же вышла игра.

О русских замолвите слово

В наше непростое из-за санкций время многие выходцы из России пытаются дистанцироваться от своего этнического происхождения. Винить их в этом нет смысла. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться.

Поэтому остается только порадоваться за соотечественников из Saber Interactive, прошедших долгий путь от подмастерьев до авторов топовых портов («Ведьмак 3» для Switch не даст соврать) и просто отличных проектов. Не сомневаемся, что эта студия еще не раз удивит нас в обозримом будущем.

Экшен старой школы

Тема раздутых бюджетов и непомерно длинных игр уже не раз поднималась за последние годы. И недовольство на этой почве только усиливается со временем. И тут Saber Interactive вернула геймеров... нет, не в 2007-й, но в эпоху Xbox 360 и PS3. Тогда в моде были линейные проекты с доступными механиками, минимумом кастомизации и побочных активностей. И, конечно же, в ту пору не приходилось прерываться каждые 5 минут на просмотр 10 минутной кат-сцены.

Кто-то скажет, что игра морально устарела? Как бы не так, о чем свидетельствуют преимущественно восторженные отзывы в прессе. Не зря ведь говорят, что все новое — хорошо забытое старое. Space Marine 2 — это именно тупой (в хорошем смысле) шутер старой закалки, где нужно просто дойти из точки А в точку Б, отправив на тот свет сотню-другую врагов в ходе эффектных перестрелок.

Рассчитывать на интересных персонажей и глубокий сюжет по этой причине не приходится. Да и связь с первой частью больше номинальная — игроку хоть и напомнят о былых событиях, но очень вкратце. В каком-то смысле у Saber получился не сколько сиквел, сколько ремейк оригинала. И это замечетельно.

Исправленные ошибки прошлого

В геймплейном плане оригинальная Space Marine была не рыбой и не мясом, пасуя перед серией Gears of War как по части постановки, так и экшена. Нельзя сказать, что бои в сиквеле — это что-то запределено крутое. Но все, что вы хотите получить от зубодробительного 10-часового шутера, вы несомненно получите.

Много оружия таскать не дают, но позволяют эффектно добить «мигающих» врагов, а также парировать атаки. Причем здесь данная механика носит опциональный характер и не является «обязаловкой», как это почти всегда происходит в «соулслайках». От прокачки тоже намеренно отказались, чтобы не перегружать геймера долгим пребыванием в меню.

Дополнительные режимы «не для галочки»

В наше время разработчики идут на разные хитрости, чтобы геймеры провели как можно больше времени за их игрой. В Saber тоже понимали, что ограничиваться 10-часовой кампанией точно будет моветоном и добавили активностей. Не образцовых, но достаточно интересных и явно не пришитых белыми нитками.

Во-первых, набор миссий для кооперативного прохождения. Показанные в них события разворачиваются параллельно основной кампании, поэтому они удачно вплетены в основной сюжет, если это кому-то вообще будет важно. Проходить игру в таком формате куда приятнее, поскольку искуственный интеллект явно недоработан, и напарники периодически подтупливают.

Во-вторых, PvP-мультиплеер, без которого странно было бы выпускать шутер в наши дни. Здесь уже доступны несколько классов персонажа и полноценная прокачка как самого героя, так и его снаряжения.

Есть ли пятна на солнце?

Один небольшой недостаток у Space Marine 2 — оптимизация. Странно видеть такое в проекте от Saber, не правда ли? Однако опубликованные на YouTube тесты свидетельствуют о том, что даже в режиме производительности консоли не держат стабильные 60 кадров при разрешении Full HD. При этом никакого рейтрейсинга нет и в помине даже на ПК, где игра поддерживает лишь устаревшую DLSS второго опоколения. Это ограничение обещают исправить в грядущих патчах.

Ладно скроенный шутер старой закалки

Space Marine 2 — однозначно одна из лучших игр года и последних лет. Ладно скроенный шутер старой закалки, который не душит геймера засильем «пустого» контента и держит перед экраном ровно столько, сколько нужно. Рекомендуем не только всем фанатам вселенной, но и жанра в целом.