Очередной клон Genshin Impact или шедевр? Что такое Wuthering Waves

Пока в проекте китайцев из Kuro Games не видится долгоиграющей истории.

«Очередной убийца Genshin Impact» или «Genshin Impact про постапокалипсис» — новую бесплатную RPG под названием Wuthering Waves, вышедшую на прошлой неделе, уже успели окрестить громкими словами, но не зря ли? Рассказываем, что представляет собой этот проект, и рассуждаем о его перспективах в будущем.

Wuthering Waves — это Геншин при беглом взгляде

«Да это же точная копия Геншина», — скажет непосвященный игрок. И при беглом взгляде так может действительно показаться. Тут и геймплей, и аниме-стилистика, и боевые механики буквально слизаны с проекта miHoYo Limited.

Фото Kuro Games

Но отличия-то есть?

Естественно. В то время как Геншин уделяет больше внимания исследованию открытого мира, «ВуВа» концентрируется в основном на боях. В Wuthering Waves сложнее боссы и разнообразнее комбинации, но мир кажется пустым. Некоторые боссы слишком сильны, чтобы использовать против них одни и те же комбинации.

Еще одно яркое отличие Wuthering Waves от Genshin Impact — в пропуске диалогов. В первой игре можно пропускать многие побочные квесты, в то время как в Геншине этого сделать нельзя. Учитывая, что в гача-играх сюжет обычно второстепенен, наличие такой функции здорово подкупает. Впрочем, в каких-то ключевых кат-сценах прослушивать диалоги полностью все равно придется.

Фото Kuro Games

Третье отличие — в «ВуВе» больше способов перемещаться по локациям. В новой гача-игре можно прыгать, летать на планере, бегать по стенам, цепляться крюком-кошкой и преодолевать препятствия при помощи приспособлений для ускорения.

Четвертое отличие — в отряде игрока не четыре героя, как в Геншине, а три. Хотя ульта, способности и взаимодействие героев — это Геншин в чистом виде.

А какой в Wuthering Waves сюжет

Действие игры происходит в постапокалипсисе. Главный герой (или героиня, на выбор — мужской или женский персонаж) просыпается с амнезией и обнаруживает, что мир изменился. Те, кто остался вживых, сплотились против какой-то загадочной силы с Резонаторами — людьми с генетической мутацией. Банально, скучно и обыденно — сюжет переписывали несколько раз из-за критики игроков. И, видимо, это сказалось на его итоговом качестве.

Какие персонажи есть в Wuthering Waves

Персонажи в мире «Вувы» называются резонаторами. Как и в Геншине, персонажи и оружие разделены по звездности — есть как 4-звездочные, так и 5-звездочные.

На данный момент в игре представлены 17 персонажей.

Фото Kuro Games

Из них пятизвездочные:

И четырехзвездочные:

А как зарабатывать персонажей в Wuthering Waves

Да, сама игра бесплатна, но для продвижения по локациям придется выбивать персонажей из баннеров. Это же гача-игра: там, где персонажи, там и баннеры. А как еще иначе получать персонажей? Существует пять видов баннеров:

За 10 круток (вне зависимости от баннера) можно гарантированно получить 4-звездочного персонажа или оружие. А уже за 80 круток упадет пятизвездочный перс. Крутки приобретаются за особые валюты, донат или кэш с баннеров.

Фото Kuro Games

А как прокачиваться в Wuthering Waves

Прокачка — как две капли воды слизанная с Геншина. Оружие и артефакты выбиваются с боссов. Они необходимы для повышения своей боевой мощи. Кроме того, персонажам нужно повышать уровень, усиливая их основные характеристики. Оружие тоже необходимо улучшать, используя для этого реагенты.

На месте убитых боссов и противников остаются голограммы, называемые Эхом. Их необходимо собирать, чтобы в будущем использовать для развития персонажа.

Отряды составляются по тем же принципам, что и в Геншине: нужно выбирать работающие связки и верно сочетать стихии с ролями.

Фото Kuro Games

К графике в Wuthering Waves претензий нет

Визуал в «ВуВе» — одна из самых сильных сторон проекта. Все отрисовано просто замечательно. К графике не придерешься, даже если захочешь.

Только если Геншин — красочная игра, то Wuthering Waves кажется более мрачной. Прежде всего из-за приглушенных тонов. Это даже не минус, а просто факт. Как и факт, что в «ВуВе» окружение смотрится более детализированным.

Впрочем, с оптимизацией проект пока испытывает проблемы. Это можно убрать патчами, но пока « ВуВа » тормозит даже на сравнительно неплохих компьютерах и ощутимо подлагивает на смартфонах средней ценовой категории.

Фото Kuro Games

Есть ли в Wuthering Waves русский язык

Если диалоги в Геншине полностью переведены на русский язык, то в Wuthering Waves есть только английские субтитры. Ни русской озвучки, ни субтитров нет. И пришлось бы нашим геймерам туго, если бы не русификатор.

Как установить русский язык в Wuthering Waves на ПК

Несмотря на то что игре нет и двух недель, русификатор на Wuthering Waves уже можно скачать свободно. Он, естественно, неофициальный. Над переводом постарался ИИ. Ошибки местами случаются, но в целом суть диалогов понять можно. Скачать русификатор можно по ссылке из Telegram-канала WW.

После того как он скачается, скопируйте файл в корневую папку с игрой на ПК. Далее запустите файл, после чего все субтитры в игре должны стать на русском.

Фото Kuro Games

Как установить русский язык в Wuthering Waves на смартфоны и планшеты на Android и iOS

С русским на Android и iOS чуть сложнее. Можно скачать Instant Translate On Screen для Android по ссылке. После установки программы разрешите ей работу поверх других приложений, нажав на Настройки > Приложения > Instant Translate On Screen > Расширенные. Далее запустите Instant Translate On Screen и выберите перевод с английского на русский. Нажмите на «Принять изменения» (зеленая кнопка) > после этого можете спокойно запускать Wuthering Waves.

Если все сделали правильно, то в левом верхнем углу вы увидите кнопку для вызова меню переводчика — нажмите на нее и выберите «Глобальный перевод». Программа автоматоматически будет переводить весь текст в игре на русский язык.

На iPhone и iPad есть альтернатива в виде iTranscreen-Game Translator, который можно скачать по ссылке. Принцип работы такой же, как и его установка.

Фото Kuro Games

Системные требования Wuthering Waves на ПК

Понадобятся следующие конфигурации:

Минимальные системные требования Wuthering Waves

Рекомендуемые системные требования Wuthering Waves

Да, с одной стороны требования не слишком-то и высокие, но из-за плохой оптимизации лучше иметь побольше оперативной памяти и посильнее процессор.

Системные требования Wuthering Waves на Android

Оптимизация игры на смартфонах такая же, так что на бюджетных смартфонах могут возникнуть лаги. Лучше обзавестись смартфоном с мощным процессором.

Минимальные системные требования Wuthering Waves на Android

Рекомендуемые системные требования Wuthering Waves на Android

Системные требования Wuthering Waves на iOS

Для игры в Wuthering Waves на iOS потребуется как минимум iPhone 11.

Минимальные системные требования Wuthering Waves на iOS

Рекомендуемые системные требования Wuthering Waves на iOS

Фото Kuro Games

Только не списывай точь-в-точь

Wuthering Waves прямо сейчас кажется не долгоиграющей песней. Это точно не новый шедевр, отвечая на вопрос из заголовка, а самый что ни на есть клон Genshin Impact. Естественно, со своими минусами и плюсами.

Пока игре недостает ни контента, ни оптимизации, ни сильного сюжета, ни перевода на другие языки, включая русский. Так что о будущем новой гача-игры говорить пока бесмыссленно. Многим же эта история видится так: в Wuthering Waves, конечно, поиграют — все-таки любит геймер что-то новое. Может быть, «ВуВа» даже продержится в топе на 3-4 недели, а потом ... потом про нее забудут.

А пока китайцы из Kuro Games могут наслаждаться моментом: за пять дней их проект скачали 500 тысяч раз, а сама игра уже принесла им 10 миллионов долларов. Сильная схожесть с Геншином сделала свое дело хотя бы на короткой дистанции, но в более долгосрочной перспективе может обернуться коллапсом.