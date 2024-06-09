Xbox Games Showcase и PC Gaming Show 2024: какие игры должны показать

Сегодня, 17:25
Пока игровые презентации разочаровывают: интересных анонсов было мало, но сегодня, 9 июня, это может измениться. Xbox Games Showcase 2024 и PC Gaming Show 2024 могут стать настоящим спасением для игроков, так как уровень ожиданий от них выше, чем от остальных летних презентаций видеоигр.
Xbox Games Showcase-2024 стартанет на три часа раньше, чем PC Gaming Show-2024: презентация начнется 9 июня в 20.00 по мск и продлится около двух часов.
А вот PC Gaming Show 2024 стартует в этот же день, 9 июня, но в 23.00 по мск. Сколько продлится презентация, не уточняется. Но, скорее всего, столько же.
Посмотреть презентации можно будет на английском языке, но некоторые игровые блогеры и сайты из России и Белоруссии делают рестримы на русском языке.
Трансляции Xbox Games Showcase 2024:
На YouTube (официальная на английском)
На Twitch (официальная на английском)
Канал iXBT games (рестрим на русском языке)
Трансляции PC Gaming Show 2024:
На YouTube (официальная на английском)
В Steam (официальная на английском)
Канал iXBT games (рестрим на русском языке)
На презентации Microsoft могут показать следующие игры:
Call of Duty: Black Ops 6
Avowed
Новый DOOM
Indiana Jones and the Great Circle
Новый Fable
State of Decay 3
Everwild
Halo (что-то новое в данной вселенной)
The Elder Scrolls VI
Contraband
Новую Forza Horizon
S.T.A.L.K.E.R. 2 (новый трейлер)
Также на презентации должен состояться анонс портативного Xbox.
А на презентации PC Gaming Show-2024 состоится показ:
Killing Floor 3
Stormgate
Still Wakes the Deep
Citizen Sleeper 2
REKA
Streets of Rogue 2
Tactical Breach Wizards
DeathSprint 66
Space Station 14
G.I. Joe: Wrath of Cobra
Fallen Aces
The Rise of the Golden Idol
Toads of the Bayou
Wander Stars
ALOFT
The Crush House
Go-Go Town!
Tales of Seikyu
Star Trucker
LOK Digital
Level Zero: Extraction
Steel Seed
Причем это не все проекты: всего на PC Gaming Show должны показать 70 игр.