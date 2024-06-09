Xbox Games Showcase и PC Gaming Show 2024: какие игры должны показать

Microsoft должна стать главным хедлайнером этого лета.

Пока игровые презентации разочаровывают: интересных анонсов было мало, но сегодня, 9 июня, это может измениться. Xbox Games Showcase 2024 и PC Gaming Show 2024 могут стать настоящим спасением для игроков, так как уровень ожиданий от них выше, чем от остальных летних презентаций видеоигр.

Когда пройдут Xbox Games Showcase и PC Gaming Show

Xbox Games Showcase-2024 стартанет на три часа раньше, чем PC Gaming Show-2024: презентация начнется 9 июня в 20.00 по мск и продлится около двух часов.

А вот PC Gaming Show 2024 стартует в этот же день, 9 июня, но в 23.00 по мск. Сколько продлится презентация, не уточняется. Но, скорее всего, столько же.

Где смотреть Xbox Games Showcase и PC Gaming Show

Посмотреть презентации можно будет на английском языке, но некоторые игровые блогеры и сайты из России и Белоруссии делают рестримы на русском языке.

Трансляции Xbox Games Showcase 2024:

На YouTube (официальная на английском)

На Twitch (официальная на английском)

Канал iXBT games (рестрим на русском языке)

Трансляции PC Gaming Show 2024:

На YouTube (официальная на английском)

В Steam (официальная на английском)

Канал iXBT games (рестрим на русском языке)

Какие игры должны показать на Xbox Games Showcase 2024 и PC Gaming Show 2024

Avowed.

На презентации Microsoft могут показать следующие игры:

Также на презентации должен состояться анонс портативного Xbox.

Killing Floor 3.

А на презентации PC Gaming Show-2024 состоится показ:

Причем это не все проекты: всего на PC Gaming Show должны показать 70 игр.