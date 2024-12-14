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Рабочие промокоды для ZZZ (Zenless Zone Zero) на декабрь 2024 года

Александр Свиридов
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Приличный (а главное — совершенно бесплатный) бонус на старте игры.

Zenless Zone Zero — постапокалиптическая игра, наполненная динамичными боями и увлекательными квестами. Для успешного развития в ней понадобится множество ресурсов, которые можно получить бесплатно с помощью кодов.

Собрали свежие коды от разработчиков, актуальные в декабре 2024 года.

Свежие промокоды для ZZZ в декабре 2024 года

Название кода

Что дает в игре

VOIDHUNTER

300 полихромов, 30 тыс. денни, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора

ZZZFM

50 тыс. денни, 3 журнала эксперта, энергомодуля амплификатора, 3 эфирного покрытия, 1 эфирная батарея

YANAGIGIFTALL

10 тыс. денни, 10 кристаллического покрытия, 10 журналов специалиста, 1 источник питания амплификатора

SGJADSHBF

60 полихромов, 6666 тыс. денни

HSAHLWFEFE

60 полихромов, 6666 тыс. денни

ZZZ4PC

множество бесплатных предметов, но работает только на ПК

ZENLESSGIFT

60 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу
Standoff 2. Рабочие промокоды для Standoff 2 на декабрь 2024 года

Как активировать промокод в ZZZ

Чтобы активировать промокод в ZZZ, перейдите на официальный сайт игры и войдите в свою учетную запись. Выберите желаемый сервер и введите комбинацию символов. Затем нажмите «Активировать».

Пример активации промокода на сайте.

Забрать награду можно во внутриигровой почте. Получите предметы до окончания срока действия письма. В противном случае подарок аннулируется.

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