Рабочие промокоды для ZZZ (Zenless Zone Zero) на декабрь 2024 года

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Zenless Zone Zero — постапокалиптическая игра, наполненная динамичными боями и увлекательными квестами. Для успешного развития в ней понадобится множество ресурсов, которые можно получить бесплатно с помощью кодов.
Собрали свежие коды от разработчиков, актуальные в декабре 2024 года.
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Название кода
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Что дает в игре
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VOIDHUNTER
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300 полихромов, 30 тыс. денни, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора
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ZZZFM
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50 тыс. денни, 3 журнала эксперта, энергомодуля амплификатора, 3 эфирного покрытия, 1 эфирная батарея
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YANAGIGIFTALL
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10 тыс. денни, 10 кристаллического покрытия, 10 журналов специалиста, 1 источник питания амплификатора
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SGJADSHBF
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60 полихромов, 6666 тыс. денни
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HSAHLWFEFE
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60 полихромов, 6666 тыс. денни
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ZZZ4PC
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множество бесплатных предметов, но работает только на ПК
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ZENLESSGIFT
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60 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу
Чтобы активировать промокод в ZZZ, перейдите на официальный сайт игры и войдите в свою учетную запись. Выберите желаемый сервер и введите комбинацию символов. Затем нажмите «Активировать».
Забрать награду можно во внутриигровой почте. Получите предметы до окончания срока действия письма. В противном случае подарок аннулируется.