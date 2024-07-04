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Чемпион России в BMX-фристайле рассказал о потере мотивации у олимпийского райдера Ризаева: «Изоляция оставляет свой отпечаток»

Чемпион России в BMX-фристайле рассказал о потере мотивации у олимпийского райдера Ризаева
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион России в BMX-фристайле Никита Фоминов в интервью «СЭ» рассказал о возможных проблемах с мотивацией у семикратного чемпиона страны в этой дисциплине Ирека Ризаева.

«Ирек — особенный для нас райдер, у него гигантский международный опыт. Нельзя забывать, что он был на подиумах Кубка мира, чемпионатов мира. Спортсмен мирового класса, правда, в последнее время он будто потерял интерес ко всему, не так горят глаза у него…

Тяжело, когда нет международных стартов, изоляция все-таки оставляет свой отпечаток. Но думаю, что если все наладится и мы снова появимся на международной арене, то вновь увидим сильного Ирека Ризаева во всей красе.

У нас сильная конкуренция в российском BMX. Мы ездили на международные старты, когда российские райдеры были еще не такие сильные. За последние два года наш уровень кратно вырос, и было бы интересно съездить на большие турниры, чтобы посмотреть, как мы сейчас будем выглядеть там. Потому что по идее должны уже очень уверенно себя чувствовать. Практика покажет», — сказал Фоминов.

 
Никита Фоминов. «Наш спорт похож на фигурное катание. Здорово собрать много четверных, но еще и выкатать их!» Лучший райдер России — о развитии BMX

Никита впервые в карьере стал лучшим BMX-райдером России в воскресенье, обыграв Ирека Ризаева в турнире в Казани.

Велоспорт
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