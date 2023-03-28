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Райдер Ризаев — об ожиданиях Олимпиады: «Будет хотя бы призрачный шанс на Олимпиаду — ради нее готов ночевать в скейт-парке»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Российский райдер Ирек Ризаев.
Ирек Ризаев.
Фото Global Look Press
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Российский райдер Ирек Ризаев поделился своими ожиданиями касательно отбора россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Недавно МОК рекомендовал федерациям по видам спорта обсудить возможность допуска спортсменов из России к отборочным стартам.

Международная федерация велосипедного спорта (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом вне коллективной заявки.

«Конечно хочу на Олимпиаду. А кто не хочет, разве есть такие спортсмены? С удовольствием поеду. Если будет такая возможность, призрачный хотя бы шанс, я сделаю все от себя зависящее, чтобы отобраться и выступить в Париже максимально здорово. Я уже видел рендеры олимпийской площадки, и они меня уже впечатлили. Не представляю, как это будет смотреться круто и мощно вживую на месте. На мой взгляд, BMX-фристайл вдохнул новую жизнь в Олимпийские игры, это модный и молодежный вид спорта. Очень яркий и интересный. Стать частью Олимпиады – это всегда особый опыт для спортсмена, и я рад, что был на Играх в Токио. Не забуду этот момент.

О своих спортивных перспективах непосредственно на Олимпиаде очень рано сейчас загадывать. Даже думать об этом. Нужно, чтобы хотя бы понимание какое-то было, что у нас есть шанс туда поехать. Скажу точно: если у меня будет такая надежда, вариант отобраться либо я уже отобрался, то там начнется совсем другой разговор. У меня всегда так: если есть конкретная осязаемая цель, то мое катание кардинально меняется в лучшую сторону

Весь вопрос в мотивации. В целом мне в принципе нравится то, чем я занимаюсь, для меня это большое удовольствие. Обычное повседневное катание, вообще без трюков даже. И от этого получаю кайф. Но если появляется вариант с крупными турнирами, локальными крупными соревнованиями, то уже глаза горят. Так что будет шанс отобраться – я цепляться буду зубами. Каждый день приходить в парк «Урам». Да ради Олимпиады я и ночевать тут готов», – сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.

 
Ирек Ризаев. «Люди думали, что на BMX шатаются по улицам наркоманы». Лучший райдер России готовится к Олимпиаде в Париже

 

МОК
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