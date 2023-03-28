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Сегодня, 10:00

Участник Олимпиады Ризаев оценил экстрим-парк «Урам» в Казани: «Это лучший скейтпарк в мире»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский райдер Ирек Ризаев после победы на этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Казани рассказал о своих впечатлениях от соревнований.

«Наконец-то обкатали парк «Урам» в Казани. Видно, насколько это уникальный и замечательный объект, одно удовольствие здесь выступать. Конечно, мы и ранее здесь проводили соревнования, но впервые были такие масштабные и крупные. Уровень самих соревнований тоже отлично, ребята работают, растут. BMX-культура в стране развивается семимильными шагами, и это радует.

Наш парк «Урам» не просто соответствует всем международным стандартам, многие стандарты он даже превосходит. Я серьезно, мало где можно встретить объекты такого уровня. Правда, в это не все до конца верят, но я считаю, это лучший скейт-парк в мире. Слов нет, насколько тут круто. Я общался с ребятами, у меня много друзей за рубежом. Они мечтают сюда приехать! Так что ждем в гости. Здесь планировались международные соревнования. 100 процентов нужно проводить крупные международные старты тут. Но сами понимаете, почему их отменили», — сказал Ризаев.

Отметим, что экстрим-парк «Урам» в Казани открылся на набережной города в 2020 году.

 
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