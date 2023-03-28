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Сегодня, 10:20

Райдер Ризаев — об отношении к BMX в России: «Предрассудки постепенно уходят. Положительно повлияла Олимпиада»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский райдер Ирек Ризаев после победы на этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Казани рассказал об отношении к своему виду спорта в стране.

 
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«Может, не прямо сейчас, но постепенно видно, как предрассудки уходят. Когда я только начинал, были странные стереотипы. Например, что бээмиксеры — это алкоголики и наркоманы, которые шатаются по улицам. Но это было давным-давно. По-серьезному я начал заниматься BMX в 2009-м, и видно, как потихоньку BMX-фристайл сумел завоевать к себе доверие и интерес. Отношение меняется, это видно хотя бы по тому, какое внимание к нам сейчас. Открываются новые крутые площадки, столько людей занимается. Более цивильным наш спорт стал. К тому же нас включили в программу Олимпиады.

Мне сложно судить, как олимпийский статус повлиял, потому что я-то сам всегда был в этой тусовке и могу что-то не замечать. Но Олимпиада, разумеется, повлияла только положительно. Отчасти такие невероятные комплексы, как «Урам», и построили благодаря тому, что мы теперь олимпийский вид спорта. Так что сегодня это очень модный, популярный вид спорта. И невероятно зрелищный. Круто, что именно у нас в Казани его продвигают и двигают вперед», — сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.

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