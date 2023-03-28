Российский велосипедист Ризаев рассказал об участии в этапе Кубка мира в Саудовской Аравии

Российский райдер Ирек Ризаев поделился впечатлениями от участия в этапе Кубка мира по BMX-фристайлу в Саудовской Аравии.

Международная федерация велосипедного спорта (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом вне коллективной заявки.

«Невероятно соскучился, уже забыл, какие это ощущения. Этап в Саудовской Аравии для меня прошел отлично, я прошел в финал, чему был невероятно рад. В финале стал шестым, что для меня сейчас тоже вполне неплохо. Получился достаточно продолжительный перерыв у меня в выступлениях в связи с разными причинами, многое навалилось сразу.

По сути, моим последним крупным международным стартом была Олимпиада в Париже. Если брать те, что проходили за рубежом. Так-то еще чемпионат Европы в Москве был, но вот за границей давно не выступал. Было круто наконец-то вернуться в эту атмосферу полным сил. Был, конечно, еще в прошлом сезоне у меня один этап Кубка мира, но, честно говоря, его не хочется даже вспоминать. Поставил себе тогда прививку от коронавируса и помирал откровенно. А вот в Саудовскую Аравию поехал со всей энергией. Готовлюсь теперь к следующим этапам, чтобы там выступить еще лучше», — сказал Ризаев.

Отметим, что Ирек был участником первого турнира по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио.