Интервью с чемпионом страны Никитой Фоминовым.

В Казани на прошлой неделе состоялся чемпионат России по BMX-фристайлу. Статус спортивной столицы у столицы Татарстана многие оспаривают, однако в плане экстремальных дисциплин дискуссии бессмысленны — мало где в мире есть такие центры, как местный «Урам». Неудивительно, что и самый известный райдер страны родом из Казани — Ирек Ризаев.

Однако на этот раз Ризаев только второй. Семикратного чемпиона страны и участника Олимпийских игр в Токио обошел молодой петербуржец Никита Фоминов. Ради прогресса он сменил северную Пальмиру на волжские берега, так что выступал, по сути, на домашнем треке. В интервью «СЭ» после победы Никита не стеснялся осыпать комплиментами своего главного соперника, а также поделился незаметными деталями о своем виде спорта. Например, сравнил его с фигурным катанием — ведь в BMX точно так же нужно с умом собрать контент трюков.

Фото из соцсетей Никиты Фоминова

Тяжело без международных стартов — изоляция оставляет свой отпечаток

— Какие первые впечатления после победы?

— По мне не скажешь, но я очень доволен. Эмоционально пуст слегка после долгого соревновательного дня. Я очень долго шел к этому. Четыре года я в целом пытался взять титул и вот последние два года уже осознанно к этому шел. Так что доволен. Не могу сказать, что я в целом лучший. Но я лучший сегодня, в данный момент, в данное время, сегодня пусть и где-то повезло.

В программе не все получилось сделать. В первой попытке точно не совсем все, во второй практически все, за исключением одного трюка. Я уже выиграл первой попыткой, но второй тоже хотелось заехать хорошо. Мне мой тренер написал, что нужно доехать. И я такой — ну точно нужно сделать, а то перед самим собой стыдно. И получилось!

— Риск был большой в программе?

— Нет, риска как такового не было. Я очень хорошо знаю свою программу. Мы готовились здесь же, в «Ураме», я живу сейчас в Казани, так что это моя родная площадка, на которой я регулярно тренируюсь. Давно готовился к этому чемпионату, так что планомерно подводил себя к турниру. В первой попытке у меня не все получилось, а вот вторая практически идеальной вышла, за исключением одного трюка. Раньше я заезжал на соревнования с мыслями — либо все, либо ничего. И это игра в две стороны. Выехал — побеждаешь, все классно. Ошибаешься — и у тебя нет никакого результата.

Сейчас я так уже не рискую, поменял стратегию. Делаю хорошую, уверенную первую попытку по программе, которую я точно знаю и точно выкачу. Чтобы у меня был уже хоть какой-то результат. Поскольку даже средняя моя попытка — это все равно очень сильная попытка, как правило, ее хватает если не на первое, то на второе-третье место так точно. А вот в первой уже пытаюсь чем-то усиливаться.

Фото из соцсетей Никиты Фоминова

— То есть важно разумно собирать контент, понимая свои реальные возможности?

— Конечно. BMX только со стороны выглядит как нечто непонятное и далекое, людям сложно пока воспринимать его как спорт. А у нас на самом деле и стратегия, и расчет, и технические элементы...

— Получается, можно сравнить ваш вид спорта со спортивной гимнастикой или фигурным катанием!

— Вот и я об этом, наш вид спорта максимально похож на эти два. Собираешь много четверных — здорово, но их ещё и выкатывать нужно. Иногда лучше подойти с холодной головой и предпочесть тот набор элементов, который ты стабильно выкатываешь на тренировках.

— Ты говоришь про парк «Урам» как про свой родной. Настолько хорошо уже его знаешь, как Ирек Ризаев?

— Ирек все-таки его проектировал, был здесь с самого начала. Здесь реализовали многие его мысли, идеи. Но он сам в последнее время в Казани меньше уже времени проводит, чем я, так что по времени тренировок в Ураме я Ризаева, может, уже и догнал и перегнал. Но в любом случае Ирек — особенный для нас райдер, у него гигантский международный опыт, нельзя забывать, что он был на подиумах на Кубке мира, чемпионатов мира. Спортсмен мирового класса, правда, в последнее время он будто потерял интерес ко всему, не так горят глаза у него...

— Потерял мотивацию?

— Естественно. Тяжело, когда нет международных стартов, изоляция все-таки оставляет свой отпечаток. Но думаю, что если все наладится, мы снова появимся на международной арене, то вновь увидим сильного Ирека Ризаева во всей красе.

— С какими ощущениями встретил победу над ним? Как в целом оценишь конкуренцию внутри страны?

— У нас сильная конкуренция в российском BMX. Мы ездили на международные старты, когда российские райдеры были еще не такие сильные. За последние два года наш уровень кратно вырос, и было бы интересно съездить на большие турниры, чтобы посмотреть, как мы сейчас будем выглядеть там. Потому что, по сути, по идее, должны уже очень уверенно себя чувствовать. Практика покажет.

Фото из соцсетей Никиты Фоминова

Понимаю позицию и тех, кто едет на Олимпиаду, и тех, кто отказывается от Игр

— Вообще складывается впечатление, что UCI — одна из самых адекватных в плане отношения к россиянам международная федерация. На текущий момент какой статус у вас в плане возможности выступления на международной арене?

— Если честно, я особо не интересовался, но, насколько знаю, у нас соревнования делятся на разные статусы. Есть самые важные, С1, где можно заработать официальные олимпийские баллы. Кубки мира, чемпионаты мира. И в таких соревнованиях нам нельзя участвовать, к сожалению. Но, помимо стартов первого порядка, есть дополнительные соревнования, которые могут проходить даже в рамках Кубка мира. Там участвуют уже те, кто не может по каким-то своим причинам выступать в основной сетке. Например, баллов не хватает или еще какие-то нюансы. И вот на такие старты нас допускают.

— Хорошо, но ведь в велошоссе можно выступать везде, можно отбираться на Олимпиаду. Где логика?

— Я не знаю... Мы не можем участвовать в Олимпиаде сейчас в любом случае... Ни под каким флагом, никак, поскольку для того, чтобы ехать в Париж, нам нужно было ездить на отборочные старты, набирать квалификационные баллы. А на эти старты нас не допускали, квот у нас нет. Поэтому никто не отобрался и никого из России на Играх во Франции не будет из нашего вида спорта.

— Будешь болеть за других ребят в велоспорте, кто отобрался на Игры в Париже?

— Честно сказать за велоспортом я не сказать чтобы очень много слежу. Мне больше интересны другие виды, не связанные с велосипедом, как ни странно.

— Тогда, возможно, есть желание следить за теннисом? За Даниилом Медведевым, например.

— Посмотрим, почему нет? Мне в целом хочется просто посмотреть Олимпиаду. Даже если она будет вообще без нас, без единого спортсмена из России, мне в любом случае будет интересно посмотреть соревнования, увидеть, как другие ребята катаются. В других странах у меня тоже много знакомых и друзей, с которыми я хорошо общаюсь.

— То есть пристально все-таки будешь следить за BMX?

— Разумеется, для меня это самое интересное. Посмотреть на уровень ребят, узнать, кто в этом году станет олимпийским чемпионом.

— Одной из главных российских звезд в велоспорте считается шоссейник Александр Власов. Он добровольно отказался от олимпийской лицензии, выбирая своим приоритетом коммерческие многодневки. Тебе понятно его решение? Кто-то бьется в закрытую дверь, а тут человек сам говорит, что не хочет...

— Я как раз недавно смотрел интервью одного российского олимпийского чемпиона, не буду уточнять, кто это был конкретно. Так вот, он сказал, что никого не осуждает из молодых ребят, которые хотят поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и со всеми издержками. Но для себя лично он принял решение, что это уже слишком. Он не хочет в этом участвовать, потому что это уже слишком сильно ущемляет его права как спортсмена, и он не может себе такого позволить. Он уже был на Играх, соревновался, и больше ему это не интересно. При этом опять же никакого осуждения тех, кто едет. Он прекрасно понимает, что олимпийский старт в любом случае самый главный для спортсмена. Все хотят олимпийскую медаль.

— Особенно те, кто едет в первый раз, у кого не было медалей, или те, кто уже ездил, как Медведев, но медаль завоевать не сумел...

— Так вот, может, и некрасиво выглядит со стороны, что кто-то отказывается от Олимпиады. Но надо понимать, что сейчас так много различных условий. Российские спортсмены должны такие требования соблюдать, сякие... Еще и нейтральный флаг. И вот кто-то согласен с этим и готов посоревноваться, несмотря ни на что, а вот кто-то принципиально не хочет. И позицию обоих я понимаю и разделяю, могу понять. Каждый решает сам для себя.

— Ждешь больше альтернативных стартов? Например, были разговоры о том, что добавят в программу Игр БРИКС BMX, но в итоге — нет.

— Нет, на Играх БРИКС с самого начала не должно было быть BMX. А вот на Играх дружбы наш спорт в программе присутствует. Правда, непонятно, когда их проведут, как я понимаю, их переносят на следующий год.

— Грустно из-за переноса?

— Будет здорово, если они в принципе пройдут. Нам изначально с ребятами говорили, что отбор на Игры дружбы будет буквально через неделю, но теперь, судя по всему, и отбор переносят. В любом случае у нас часто такое бывает, что приходит информация о предстоящем старте буквально в последний момент, и ничего. Главное, как я понимаю, чемпион России автоматически получает квоту на Игры дружбы, так что если их проведут — я точно в деле. Это уже плюс.

Фото из соцсетей Никиты Фоминова

В нашем виде спорта залог успеха — опыт и разнообразие

— Переезжал в Казань ради экстрим-парка «Урам»?

— Разумеется. У нас в России, честно сказать, не так уж много классных мест, где можно кататься. И вот «Урам», я бы даже сказал, слишком идеальный парк. Он прямо суперидеальный. На Кубках и чемпионатах мира парки выглядят намного хуже. Одна компания занимается организацией парка на мировых турнирах, этот парк, собственно, перевозной, он едет по планете вместе с этапами Кубка мира. Так вот как раз из-за того, что он сборно-разборный, он достаточно мягкий получается, весь шатается. Такой, прямо скажем, немножко несуразный. А вот «Урам» — он словно сделан на века. Слишком идеальный. Тут когда катаешься много, а потом приезжаешь в другие парки и думаешь... Ох...

— Там уже посложнее?

— Ага, вот именно. То есть, по идее, учитывая инфраструктуру, ты должен здесь прогрессировать, а получается так, что приезжаешь в другие парки, и тебе уже тяжело, потому что ты привык к суперидеальным условиям. Но все же центр классный, и я очень рад, что такой центр получилось реализовать у нас в стране.

Здорово, что в Казани появились люди, которые были в этом заинтересованы. Отличный открытый парк. Буквально через несколько недель здесь проведут Кубок России, он будет уже в открытом парке. Покатаемся и там, посоревнуемся с ребятами. Хочу в этом году побольше набрать баллов на этапах Кубка мира, чтобы выиграть общий зачет. Моя цель на сез стать абсолютным чемпионом страны.

— Появление центра экстремальных видов спорта в Казани делает город приоритетным для спортсменов?

— Центр развития BMX у нас в стране несколько раз менялся. Сначала был в Краснодаре, потом в Москве, сейчас вот в Казани. Я знаю, что строится очень классный объект в Екатеринбурге, поэтому не исключено, что из Казани мы потом так же переберемся в Екатеринбург, если условия будут там интереснее или как-то качественнее. В любом случае большое количество скейт-парков — это неплохо. Покатался там месяц, покатался тут месяц, и всегда развиваешься.

В нашем спорте залог успеха, залог прогресса в катании — в разнообразии. То есть, если ты как можно больше посещаешь скейт-парков, то ты, соответственно, становишься сразу лучше как спортсмен, ты быстрее прикатываешься к другим. У тебя больше опыта. Опыт — это самое незаменимое. Поэтому Ирек всегда есть, был, есть и будет крутым из-за того, что у него космическое количество опыта. Он был, наверное, в всех парках мира, которые есть, очень много где катался.

— Он, наверное, стал первым райдером в России, кто серьезно занимался BMX.

— Нет, все-таки самый первый — это Костя Андреев. А вот Ирек уже с ним просто катался и потом тоже стал крутым, когда Костя перестал катать. Костя тоже, кстати, здесь, но его карьера уже закончилась. Тем не менее он, бесспорно, так же остается одним из самых крутых и легендарных у нас в стране людей в этом виде спорта, кто...

Не Ирек, а именно Костя Андреев первый у нас человек, кто вышел на международный уровень, начал зарабатывать на этом деньги, показал, что этим можно зарабатывать. Что можно полноценно жить, занимаясь BMX, что это профессиональный серьезный спорт.

— Ирек потом подхватил за ним эстафету?

— Костяну было скучно в какой-то момент уже просто кататься. И вот он увидел перспективного молодого классного парня, Ирека. Начал с ним кататься. Ирек со временем вырос и начал уже обгонять Костяна.

Фото из соцсетей Никиты Фоминова

У нас строят много скейт-парков, но далеко не все они хорошего качества

— Говоря об отношении масс, как профессиональный вид спорта BMX обыватели пока все же не воспринимают. Как это можно изменить?

— Сейчас он уже вполне себе профессиональный. Разве что пока не так сильно популярен, люди о нем не знают. Но для этого ведь и проводятся такие мероприятия — для того, чтобы популяризировать этот спорт. В будущем, я уверен, он будет так же, как и фигурное катание, развит. Будут школы, будут тренеры, трансляции. Люди будут следить.

— То есть нужно больше времени, больше парков? Сейчас в каждом городе практически стараются построить хотя бы небольшой скейт-парк.

— К сожалению, чаще всего это не так круто все реализовано.

— Даже в Татарстане есть не только в «Урам» в Казани, но и, например, неплохой скейт-парк в Нижнекамске.

— Насчет того, что он неплохой, я не знаю. Естественно, он не такого уровня, как «Урам», просто как парк для небольшого города — да, наверное, здорово. Парки строят, только вот не всегда они получаются хорошего качества, хорошего уровня. Не всегда тендер выигрывает компания, которая будет строить как следует. Есть очень много порой вопросов к качеству работ, поэтому на это тоже стоит обратить внимание.

А если в целом говорить, то BMX точно будет развиваться, просто у нас — к сожалению или к счастью, даже не знаю — очень молодой спорт, особенно для нашей страны. Ему в России всего 20 лет, если не меньше. В Америке этот спорт существует уже почти 100 лет, так что, естественно, он будет развиваться там лучше. Когда и в России он будет развиваться больше 100 лет, совсем по-другому все будет восприниматься.

— В России ждали, наверное, олимпийский статус? У нас так принято в стране, что олимпийский статус многое меняет в плане отношения.

— Да, так и есть. И вот если бы еще медаль была... Хотя Ирек сделал все, что мог, он классно заехал, но если бы вдруг он еще в медали заехал, то, думаю, наш спорт сделал бы сразу такой космический рывок.

— Твое имя еще и вписано в книгу рекордов России. Важное достижение?

— В целом можно было бы подумать и про Книгу рекордов Гиннесса, но там сейчас сложно подать заявку из России. А так здорово, конечно. Сделал особый трюк — вращение на 360 градусов и шесть бар-спинов делаешь при этом. То есть и сам крутишься вокруг своей оси на полный круг, так еще и руль крутишь шесть раз. Как-то так вышло, что у меня, видимо, какой-то талант в этом. На этой планете практически не делают вообще ребята ничего такого, а вот у меня почему-то легко выходит, и мне это прямо-таки нравится. На соревнованиях, конечно, особо такое особо не поделаешь, все-таки провернуть руль сразу шесть раз — это действительно большой риск.

Я когда пытался сделать этот трюк, то не то чтобы там целенаправленно его делал. Старался о нем не думать. Выделял себе по три попытки в день, и если за эти три попытки получалось — о'кей, здорово. А если не получалось, то ты только начинаешь забивать себе голову и нервничать. Отпусти, попробуй завтра.

— Если вновь проводить какие-то аналоги с фигурным катанием, то это похоже на пятерной прыжок, наверное. На соревнованиях человек не решится рисковать, а вот просто на тренировке просто как как галочку поставить...

— Думаю, что так, похожие ощущения.

— Еще на новые трюки решишься в ближайшее время?

— На самом деле я последнее время уже не так много делаю новых трюков. Скорее делаю все свои старые, но в новых местах. Выше, лучше, качественнее. У некоторых ребят, например, есть цель в катании сделать вообще все существующие трюки. Хотя как сказать — все трюки сделать, можно же и новые исполнить, которые ты сам придумаешь. Есть комбинации трюков, которые еще не делали. У меня же нет цели сделать все. У меня есть цель делать то, что я делаю. Делать классно, делать всегда и делать на соревнованиях. Соревновательный BMX и просто крутой BMX — это все-таки разные вещи. И тут кто под что больше заточен.

— Как ты придумываешь новые трюки? В какой-то момент словно озарение приходит? Импровизация?

— Да не знаю, вот ты делаешь всегда по пять оборотов. Делаешь так, а потом думаешь, что можно сделать шесть. Делаешь какой-то трюк на один бар-спин, например, а потом понимаешь, что ты так делаешь все так классно, что можно делать уже не на два, а на три бар-спина. Вот в таком ключе обычно все происходит.