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Допинг

Сегодня, 15:30

Лучшего маунтинбайкера России могут дисквалифицировать пожизненно. Он попался на допинге во второй раз

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Медведев во второй раз попался на допинге
Сергей Подушкин
Обозреватель
Алексей Медведев
Алексей Медведев.
Фото Павел Черепанов
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Двукратный чемпион Европы Алексей Медведев провалил внесоревновательный допинг-тест.

41-летнего Алексея Медведева нельзя назвать звездой по меркам российского спорта, но для нашего маунтинбайка это значимая фигура. Как-никак, Медведев дважды выигрывал чемпионаты Европы в дисциплине марафон. Спортсмен даже в таком возрасте продолжал карьеру, получив еще в 2023-м нейтральный статус. Однако теперь его временно отстранили от соревнований, обнаружив запрещенную субстанцию во внесоревновательной допинг-пробе. С учетом допинговой дисквалификации в прошлом Медведев теперь рискует получить даже пожизненное отстранение от спорта, если, конечно, не сможет оправдаться.

Закрепился в марафонской элите

Напомним, что дисциплина «кросс-кантри» в маунтинбайке достаточно давно считается олимпийской — в рамках соревнований спортсмены преодолевают на кольцевой трассе в холмистой местности участки грунтовых и лесных дорог, полей, гравия. И все это с перепадом высот. Обычно такие состязания продолжаются от полутора до двух с половиной часов. В то время как марафоны кросс-кантри в гористой местности длятся примерно в два раза дольше.

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Медведев в международных соревнованиях начал выступать достаточно давно, но при этом в зрелом возрасте. Причем в 2009-м уже стал призером международного марафона в Италии. Он довольно быстро освоился в мировой элите — занял шестое место на чемпионате мира-2009 в Австрии. А в 2011-м и вовсе первенствовал там же в Австрии на чемпионате Европы, проехав дистанцию за четыре часа 1 минуту и 45 секунд, опередив на четыре секунды Юкку Вастаранту из Финляндии.

В 2016-м Медведев с заметным преимуществом почти в полторы минуты выиграл чемпионат России, тогда же первенствовал на этапе Мировой серии во Франции, а в апреле 2018-го в Италии завоевал еще одно золото чемпионата Европы в марафоне. Причем с гигантским, более полутора минут, преимуществом над серебряным призером Самуэле Порро из Италии. В последние годы Медведев также выигрывал и занимал призовые места на международных марафонских соревнованиях в Европе.

Алексей Медведев
Фото Павел Черепанов

Допинговый рецидив

Правда, в карьере россиянина все же было темное пятно — в августе 2017-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Алексея на два года за нарушение антидопинговых правил. Медведев оспорил вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл. Вернее, сумел уменьшить свое отстранение в четыре раза — с двух лет до шести месяцев. Что и позволило ему выступить на чемпионате Европы-2024 и выиграть свое уже второе золото.

В отличие от большинства российских спортсменов Медведев не оказался в международной изоляции с 2022-го. Международный союз велосипедистов (UCI) дал возможность россиянам получить нейтральный статус, и Алексей этим шансом воспользовался. Только в 2024-м в его послужном списке значатся пять международных стартов, а в 2023-м их было 12. Даже в 40 с лишним лет Медведев оставался на ведущих ролях в маунтинбайке. По крайней мере, в феврале он выиграл марафон в Испании. В последнем на данный момент старте в Италии в мае он, правда, не финишировал, а в начале июня был заявлен на соревнования во Франции, но там не стартовал. Теперь же пришли крайне неприятные для него новости.

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«В рамках целевого внесоревновательного тестирования у спортсмена Алексея Медведева была взята допинг-проба, в которой была выявлена субстанция, включенная в запрещенный список ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «СЭ») на 2024 год, — рассказали ТАСС в Федерации велоспорта России. — Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил».

Медведев отстранен со 2 сентября 2024-го. Если ему не удастся оправдаться или найти смягчающие обстоятельства, то шансов избежать сурового наказания будет немного. Обычно в случае допингового рецидива спортсменам грозит очень длительная дисквалификация вплоть до пожизненной.

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