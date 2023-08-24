Участники детских соревнований по маунтинбайку погибли под колесами «Газели». Трагедия на Ставрополье

Следствие разбирается, почему подростки передвигались своим ходом и почему тренер не загораживала их от наезда своей машиной.

Прокуратура Пятигорска проводит проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли трое юных велосипедистов — участников первенства Ставропольского края по маунтинбайку. На дороге общего пользования детей 11, 12 и 13 лет сбила грузовая «Газель». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Это значит, что подозреваемыми по нему, помимо водителя, будут проходить организаторы соревнований — федерация велоспорта Ставрополья, а также руководство спортшколы №4 Пятигорска. Понятно, что во многом случившееся — трагическая случайность, но вопросов по поводу инцидента все равно очень много.

Боль никогда не утихнет

23 августа около 16.30 на объездной дороге Пятигорска грузовая «Газель», которой управлял 33-летний житель Петровского округа Ставропольского края, наехала на группу детей, двигавшихся на велосипедах. «Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, но наставница по неустановленным причинам ехала впереди на автомобиле сопровождения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции края. Как правило, во время занятий на открытых для машин трассах автомобиль сопровождения двигается сразу за спортсменами, как бы прикрывая их от случайного наезда. Почему этого не произошло в данном случае — один из вопросов.

Трое юных спортсменов, жителей Пятигорска, от полученных травм скончались. «Произошла страшная трагедия. В ДТП погибли три воспитанника нашей спортшколы. Соболезнования родным и близким погибших. Это тяжелая потеря. Никакие слова не вернут детей. Скорбим», — говорится в сообщении в соцсетях МБУ ДО СШ № 4. «Соболезнования родным и близким погибших. Никакие слова не вернут детей, эта боль никогда не утихнет, — написал в Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Срочно возвращаюсь в Пятигорск из командировки из зоны СВО, чтобы быть рядом с родителями и оказать возможную помощь».

«Трагедия страшная, будем разбираться в причинах нарушения протокола и регламента безопасности, — рассказал «АиФ-СК» министр физической культуры и спорта Ставрополья Борис Семеняк. — ДТП произошло в конце первого дня соревнований, которые проходили на спецтрассе. Группа велосипедистов в сопровождении тренера выдвинулась по трассе общего назначения. Кто принял такое решение? Предупредили ли ДПС об этом? Будем разбираться». По словам министра, само первенство Ставропольского края по маунтинбайку в Георгиевске (40 км от Пятигорска) было включено в спортивный план региона и согласовано со всеми структурами.

Фото УГИБДД по Ставропольскому краю

Выполнялись ли протоколы безопасности?

— Подростки, велоспортсмены, погибли в ДТП на трассе под Пятигорском. Они ехали домой с соревнований. Потрясен случившимся, это страшное горе. Соболезную семьям, потерявшим детей, — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии.

— Дети все были из четвертой спортшколы Пятигорска. Надо смотреть, как они были командированы, как должны были передвигаться — до места проведения и обратно. Если на машине и автобусе, то почему поехали на велосипедах? Если это была тренировка, то она тоже должна быть регламентирована. Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии. Наша задача — собрать объективную информацию и помочь следствию, — дополнил региональный министр спорта Борис Семеняк.

Действительно, необходимость тренировки на оживленной трассе и перемещения между местом проведения соревнований и спортшколой своим ходом вызывает большие вопросы. Как и степень вины водителя, который уже взят под стражу. Автоинспекторы отмечают, что «Газель» не соблюдала дистанцию. По при этом общеизвестно, что по дорогам общего пользования на велосипедах можно перемещаться только с 14 лет (и то — далеко не по всем). Так что погибшие (возможно с ведома своего тренера), могли нарушать ПДД. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц спортшколы при организации участия детей в спортивном мероприятии, их организованной перевозки, профилактики и безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фото УГИБДД по Ставропольскому краю

Но все это, конечно, не отменяет общей проблемы. Ежегодно на дорогах под колесами автомобилей гибнут сотни велосипедистов, в том числе профессиональных гонщиков. Рисковать жизнью на трассах общего пользования их заставляет катастрофическая нехватка велодорожек. В нашей стране она чувствуется очень остро. Кроме того, на данную проблему накладывается недостаток культуры вождения некоторых автомобилистов, которые не готовы терять время ради безопасности. Ну и велосипедисты порой теряют чувство самосохранения, забывая, что они крайне уязвимы — любое падение на скорости может привести к фатальным последствиям, не говоря уже о столкновениях с мчащимися машинами.