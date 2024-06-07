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Сегодня, 17:52

21-летний велосипедист из Израиля погиб во время тренировки

Алина Савинова
Гай Тимор.
Фото Соцсети команды Israel Prem Tech
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Израильский велосипедист Гай Тимор скончался в результате ДТП. Трагедия произошла во время его тренировки в районе Лахиш.

Как сообщила команда Premier Tech, за которую выступал спортсмен, Тимора сбил водитель, проехавший на красный сигнал светофора. Мужчина вел автомобиль без прав и находился в нетрезвом состоянии. После произошедшего он пытался скрыться от полиции.

«Мы выражаем соболезнования семье Гая, его команде IGP и всему израильскому велосипедному сообществу в связи с этой ужасной утратой», — написала команда в соцсетях.

Тимору был 21 год. Отмечается, что он проводил последнюю тренировку в Израиле перед вылетом на гонку в Чехию.

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