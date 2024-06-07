21-летний велосипедист из Израиля погиб во время тренировки

Израильский велосипедист Гай Тимор скончался в результате ДТП. Трагедия произошла во время его тренировки в районе Лахиш.

Как сообщила команда Premier Tech, за которую выступал спортсмен, Тимора сбил водитель, проехавший на красный сигнал светофора. Мужчина вел автомобиль без прав и находился в нетрезвом состоянии. После произошедшего он пытался скрыться от полиции.

«Мы выражаем соболезнования семье Гая, его команде IGP и всему израильскому велосипедному сообществу в связи с этой ужасной утратой», — написала команда в соцсетях.

Тимору был 21 год. Отмечается, что он проводил последнюю тренировку в Израиле перед вылетом на гонку в Чехию.