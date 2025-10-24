Видео
24 октября, 16:50

25-летний итальянский велогонщик Боналдо умер вследствие сердечного приступа

Алина Савинова

Итальянский велогонщик Кевин Боналдо скончался в больнице в Виченце в возрасте 25 лет, сообщила пресс-служба команды SC Padovani Polo Cherry Bank, которую представлял спортсмен.

21 сентября у Боналдо случился сердечный приступ во время гонки Piccola San Remo в Совиццо. Его доставили в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Бортоло и ввели в искусственную кому.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром Кевин Боналдо скончался. В течение месяца он мужественно боролся за жизнь. Наша организация хотела бы выразить соболезнование семье Кевина и всем его близким», — говорится в заявлении команды.

В коллективе отметили, что сначала у спортсмена наблюдались признаки улучшения, но в последние часы перед смертью его состояние резко ухудшилось.

