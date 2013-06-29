Хоаким Родригес: "Тур де Франс" - моя главная цель"

Сегодня на Корсике будет дан старт 100-го в истории "Тур де Франс". В преддверии первого этапа лидер российской команды "Катюша" испанец Хоаким Родригес на втором "Гран-туре" сезона поделился с корреспондентом "СЭ" Владасом ЛАСИЦКАСОМ своими ожиданиями от предстоящей гонки.

– "Тур" – моя главная цель сезона, – отметил Родригес, ставший в прошлом году третьим в общем зачете "Вуэльты". – Я приехал во Францию в стопроцентной готовности и отличной форме. Поэтому буду бороться за то, чтобы добиться максимально возможного для меня результата. Не знаю, какое место в итоге займу – первое или, например, шестое. Но не сомневаюсь в том, что отдам все, что у меня есть. И это – самое важное.

– То, что нынешний "Тур де Франс" – сотый, придает какой-то дополнительной мотивации?

– Возможно, это принесет мне удачу. Вообще юбилейный "Тур" должен получиться более ярким, интересным и эмоциональным. Но главное то, что в нынешнем году маршрут подходит мне больше, чем прежде. Так что я постараюсь добиться успеха.

– Кстати, как в целом этот самый маршрут оцените?

– Первая часть гонки, где-то до Мон-Сен-Мишель, получится очень напряженной. На этих этапах главное будет – не упасть, не потерять время, и быть все время начеку. Я к этому готов, как и вся наша команда. Так что просто осталось дождаться старта. Ну, а дальше – посмотрим!