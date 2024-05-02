Тренер Бугаенко о гимне России после гонки в Италии: «Все аплодировали, тепло приветствовали»

Заслуженный тренер РФ по велоспорту Александр Кузнецов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о включении гимна России велогонщику Виктору Бугаенко после победы в однодневной гонке в Италии «Виченца — Бионде».

«Гимн включили организаторы. Одно дело МОК, правительства, а другое — сам народ, итальянский. Все аплодировали, тепло приветствовали. Гимн отыграл от начала и до конца, все как положено. Далее призы, награды — встречали тепло. Все было так, как в старые добрые времена. Удивился ли Бугаенко? Мы готовы ко всему. Это же не единственный случай. Есть организаторы, у них свои подходы», — сказал Кузнецов «СЭ».

Соревнования прошли 28 апреля в 80-й раз в истории. Во время церемонии награждения 20-летнему гонщику включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).