Чемпион СССР и России по велоспорту Власов скончался в возрасте 90 лет

Мастер спорта международного класса Евгений Власов скончался на 91-м году жизни, сообщает Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Евгения Дмитриевича«, — сообщается в заявлении федерации велоспорта.

Прощание с Власовым состоится 27 декабря на родине спортсмена в Туле.

Евгений Власов — двенадцатикратный чемпион СССР и России, участник шести чемпионатов мира. В качестве тренера он подготовил более 20 мастеров спорта и 6 чемпионов страны.