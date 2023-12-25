Чемпион СССР и России по велоспорту Власов скончался в возрасте 90 лет

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Мастер спорта международного класса Евгений Власов скончался на 91-м году жизни, сообщает Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Евгения Дмитриевича«, — сообщается в заявлении федерации велоспорта.
Прощание с Власовым состоится 27 декабря на родине спортсмена в Туле.
Евгений Власов — двенадцатикратный чемпион СССР и России, участник шести чемпионатов мира. В качестве тренера он подготовил более 20 мастеров спорта и 6 чемпионов страны.