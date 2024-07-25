Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Велошоссе
Велотрек
Маунтинбайк
Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 23:23

Друг велогонщика Еськова назвал возможную причину его пропажи

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Друг российского велогонщика Никиты Еськова Егор Луцкович сообщил, что спортсмен лечился от алкогольной зависимости. Луцкович считает, что Еськов, вероятно, сбежал, чтобы не попасть в реабилитационный центр.

«В первый раз он сознательно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — приводят «Известия» слова Луцковича.

По словам друга, через два дня Еськову позвонил отец, после этого телефон спортсмена практически всегда выключен.

25 июля сообщалось, что 41-летний велогонщик пропал в Санкт-Петербурге. Он 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его поисками занимаются волонтеры и полиция.

Источник: Известия
Велоспорт
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Мурашко рассказал о данных ему умными гаджетами советах сбросить лишний вес
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову из травматического пистолета
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

В Федерации велоспорта России заявили, что ошарашены новостью о пропаже Еськова