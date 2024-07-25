Друг велогонщика Еськова назвал возможную причину его пропажи

Друг российского велогонщика Никиты Еськова Егор Луцкович сообщил, что спортсмен лечился от алкогольной зависимости. Луцкович считает, что Еськов, вероятно, сбежал, чтобы не попасть в реабилитационный центр.

«В первый раз он сознательно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — приводят «Известия» слова Луцковича.

По словам друга, через два дня Еськову позвонил отец, после этого телефон спортсмена практически всегда выключен.

25 июля сообщалось, что 41-летний велогонщик пропал в Санкт-Петербурге. Он 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его поисками занимаются волонтеры и полиция.