Друг велогонщика Еськова назвал возможную причину его пропажи

Сегодня, 23:23
Друг российского велогонщика Никиты Еськова Егор Луцкович сообщил, что спортсмен лечился от алкогольной зависимости. Луцкович считает, что Еськов, вероятно, сбежал, чтобы не попасть в реабилитационный центр.
«В первый раз он сознательно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — приводят «Известия» слова Луцковича.
По словам друга, через два дня Еськову позвонил отец, после этого телефон спортсмена практически всегда выключен.
25 июля сообщалось, что 41-летний велогонщик пропал в Санкт-Петербурге. Он 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его поисками занимаются волонтеры и полиция.