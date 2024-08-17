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Сегодня, 08:54

Екимов намерен переизбираться на пост главы Федерации велосипедного спорта России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что планирует переизбираться на пост главы организации.

«Конференция пройдет в конце ноября, я готовлюсь выставить свою кандидатуру. В случае успеха планирую изменения в управлении федерацией, намерен развивать велоспорт в нашей стране, больше внимания уделять регионам и подготовке резерва. Надеюсь на поддержку регионов», — приводит ТАСС слова Екимова.

58-летний Екимов является олимпийским чемпионом 1998 года в командной гонке преследования на треке, а также победителем Олимпийских игр 2000 и 2004 годов в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом. Он занимает пост главы ФВСР с 2016 года, был переизбран на этот пост в 2020 году.

Источник: ТАСС
Велоспорт
Вячеслав Екимов
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