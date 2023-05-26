Екимов рассказал о процессе допуска российских велосипедистов к международным соревнованиям

Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал о процессе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«До спортсменов донесли информацию о заполнении формы, которая не носит провокационного характера и не призывает от чего-то отказываться. Констатация фактов, что люди не были задействованы в политических акциях, связанных с операцией на Украине. И есть ряд других вопросов. Спортсмен отправляет такую форму на почту Международной федерации велоспорта, там в течение месяца рассматривают и дают статус. После получения статуса он как индивидуальный спортсмен может заявляться на участие в любых международных соревнованиях. Что касается чемпионата мира, то должно быть подтверждение, что такие-то спортсмены лицензированы от федерации и могут принимать участие в чемпионате мира. Мы сейчас целимся так, чтобы несколько ребят попали на чемпионат мира, потому что закончились другие отборочные соревнования на Олимпийские игры. Еще большой вопрос... В треке у нас десять дисциплин и четыре из них олимпийские. Вопрос: допустят ли нас до какой-то дисциплины или программы? Вопросы еще остаются, говорить сейчас сложно. Нет отстранений индивидуальных спортсменов? Пока нет. У нас пока никого не допускают, эти правила работают с 1 июня», — приводит слова Екимова Metaratings.ru.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что атлеты не связаны контрактами с военными структурами и открыто не поддерживают СВО.