Екимов считает, что спор вокруг собственника велотрека в Крылатском не отразится на спортсменах

Пезидент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов объяснил, как имущественный спор вокруг собственника велотрека в Крылатском может отразиться на подготовке спортсменов.

«Я не думаю, что все это как-то скажется на подготовке спортсменов и в целом на работе велотрека в Крылатском. Да, возник спор об имущественной принадлежности этого объекта, решение будет принимать суд, и процесс может затянуться. Но никто не снимает с хозяйствующего субъекта вести операционную деятельность. Поэтому, повторюсь, не думаю, что это как-то скажется», — сказал Екимов ТАСС.

31 мая Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Генпрокуратуры РФ, потребовавшей изъять в государственную собственность здание олимпийского велотрека в Крылатском, принадлежащего Московской федерации профсоюзов.