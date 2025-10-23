Французского велосипедиста Сехили оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконное пересечение границы

Пограничный районный суд оштрафовал французского велосипедиста Софиана Сехили по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сехили Аллу Кушнир.

При этом в связи с тем, что француз находился под арестом, его освободили от уплаты штрафа.

Сехили задержали в начале сентября во Владивостоке. Он планировал побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, преодолев путь от Лиссабона до столицы Приморья. Ранее он проехал Таджикистан, Монголию и Китай.