Французского велосипедиста Сехили оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконное пересечение границы

23 октября, 08:32
Пограничный районный суд оштрафовал французского велосипедиста Софиана Сехили по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сехили Аллу Кушнир.
При этом в связи с тем, что француз находился под арестом, его освободили от уплаты штрафа.
Сехили задержали в начале сентября во Владивостоке. Он планировал побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, преодолев путь от Лиссабона до столицы Приморья. Ранее он проехал Таджикистан, Монголию и Китай.