Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов сомневается в скором изменении статуса российских велосипедистов

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сомневается, что на предстоящем конгрессе Международного союза велосипедистов (UCI) в Швейцарии будут обсуждать вопрос изменения статуса российских спортсменов.

UCI присоединился к санкциям в отошении россиян, разрешая им соревноваться лишь в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В конгрессе организации примут участие представители России.

«Сложно сказать, будет ли рассматриваться российская тематика в повестке дня конгресса. Я думаю, что сейчас, скорее всего, будут обсуждаться другие вопросы, связанные именно с развитием велоспорта в мире. И гендерное равенство, и участие в Олимпийских играх (2028 года в Лос-Анджелесе — Прим. «СЭ»), и так далее. В повестке дня конгресса UCI, как я видел, было очень мало каких-либо политических аспектов», — цитируют Екимова «РИА Новости».