Хамидуллин: «Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов»

Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин прокомментировал решение Международного союза велосипедистов (UCI) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.

«Я считаю, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI. Да, с одной стороны, не может не радовать, что наших ребят допустили до соревнований, пусть и в нейтральном статусе. Но с другой — мы не понимаем до конца, какие условия нам поставят для возвращения. Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов. Поэтому раньше времени радоваться не стоит», — цитирует Никифорова RT.

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов до соревнований в нейтральном статусе.