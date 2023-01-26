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Сегодня, 15:30

Закарин — о жизни после спорта: «График прилично изменился. Первые два месяца было непросто»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменилась его жизнь после завершения спортивной карьеры.

«Первые два месяца было действительно непросто. Я не понимал даже, что вообще делать. Благо нашлись люди, которые подтолкнули на использование своих знаний и умений, на создание своего велоклуба. У меня появилась цель в жизни, задачи, и я сейчас полностью ею заряжен.

График прилично изменился. Спортивных тренировок стало заметно меньше, не как раньше. С этим открытием много дел, различной работы. Нужно консультироваться со специалистами, вести переговоры. Много нюансов. Когда есть время, я занимаюсь активно плаванием и бегом. Даже больше на них делаю упор, нежели на велотренировки. Хочу в этом году сделать свой первый триатлон, половинку «железной» дистанции Ironman. Полную пока рановато, начну с половинки», — сказал Закарин.

Закарин завершил карьеру в марте этого года после закрытия команды Gazprom-RusVelo.

 
Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет

 

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