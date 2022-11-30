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Сегодня, 19:11

Итальянский велогонщик Ребеллин погиб после столкновения с грузовиком на тренировке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин скончался в возрасте 51 года, сообщает Il Gazzettino.

Инцидент произошел во время тренировки спортсмена под Виченцце утом 30 ноября. По информации издания, Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель покинул место происшествия. Полиция ведет расследование и устанавливает личность водителя грузовика.

Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура. Он также выигрывал ьеж — Бастонь — Льеж, Флеш Валонь и Амстел Голд Рейс.

В конце сезона-2022 итальянец объявил о завершении своей 30-летней карьеры.

Источник: https://www.ilgazzettino.it/nordest/vicenza_bassano/incidente_morto_davide_rebellin_ciclista_travolto_camion_prosegue_sua_corsa_montebello_vicentino-7085085.html?refresh_ce
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