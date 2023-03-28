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Сегодня, 12:30

Итальянский велогонщик выложил пост в соцсетях после страшного падения

Виктория Кравченко
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Итальянский велогонщик Катальдо заявил, что счастлив просто остаться живым. Спортсмен получил многочисленные переломы после падения на «Вуэльте Каталонии». Ему уже сделали первую операцию.

«Первая операция прошла хорошо, теперь предстоит операция на ключице. Могу только сказать: я счастлив, что вообще остался жив и не получил катастрофических последствий. Могло быть и хуже. Сейчас я даже не знаю, сколько сломал ребер. Дорога к стопроцентному выздоровлению будет долгой, но я обещаю вернуться», — написал Катальдо в соцсети.

У 38-летнего спортсмена диагностировали переломы бедренной кости, тазобедренного сустава, ключицы, два перелома поперечных отростков позвоночника, а также множественные переломы ребер и ушиб легкого.

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