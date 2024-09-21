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Сегодня, 10:13

Кандидат в президенты МОК пригласил россиян на съезд Международного союза велосипедистов

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Глава Международного союза велосипедистов (UCI) француз Давид Лапартьян, являющийся одним из официальных кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пригласил представителей России на конгресс UCI, который пройдет 27 сентября. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Конгресс организации состоится в Цюрихе 21 сентября.

«Глава UCI Давид Лапартьян пригласил нас на конгресс. Но, к сожалению, из-за занятости у меня не получится приехать в Цюрих. У нас туда едет Виктория Лесникова, делегат от Европейского союза велосипедистов. Кроме того, у нас есть возможность подключиться к онлайн-трансляции заседания», — приводит слова Екимова ТАСС.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года.

Источник: ТАСС

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