Кандидатами на должность президента ФВСР стали Екимов и Кучерявый

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщил, что действующий президент Вячеслав Екимов зарегистрирован кандидатом на выборах главы организации. Об этом сообщает ТАСС.

Конкурентом Екимова на предстоящих выборах станет генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый. Выборное мероприятие запланировано на 29 ноября.

58-летний Екимов стал олимпийским чемпионом в 1998 году в командной гонке преследования на треке, а также выиграл Олимпийские игры в 2000 и 2004 годах в индивидуальной шоссейной велогонке с раздельным стартом. С 2016 года он занимает должность главы Федерации велосипедного спорта России.

72-летний Кучерявый в 1988 году получил звание заслуженного тренера РСФСР. С 1990 по 1994 год он занимал должность главного тренера сборной России по шоссейному велоспорту.