Международный союз велосипедистов аннулировал нейтральный статус двух россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) лишил нейтрального статуса российских спортсменов Федора Даясова и Бориса Пономарева, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Оба россиянина получили нейтральный статус в 2023 году. При этом, как сообщает ТАСС, оба спортсмена завершили профессиональную карьеру. На данный момент количество российских велосипедистов, имеющих нейтральный статус, составляет 46 человек.

29-летний Пономарев является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года в ВМХ-рейсе.