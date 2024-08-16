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Допинг

Сегодня, 09:35

Международный союз велосипедистов не стал снижать число россиян в новом пуле тестирования

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международный союз велосипедистов (UCI) не стал сокращать количество российских спортсменов в в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В пуле остаются 4 россиянина: Тамара Дронова, Глеб Сырица, Артем Ныч и Александр Власов.

Все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования должны своевременно указывать свое местонахождение в специальном личном профиле в в системе контроля ADAMS. За трехкратное нарушение правил доступности в течение года грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Велоспорт
Тамара Дронова
Александр Власов
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