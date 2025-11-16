Видео
Сегодня, 11:45

Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус двум россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус двум российским спортсменам — Виктории Шишкиной и Руслану Дьяченко.

«На международных соревнованиях смогут выступать Руслан Дьяченко и Виктория Шишкина. Дьяченко — шестикратный чемпион первенства России по BMX. Шишкина — четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В мае 2023 года UCI разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
