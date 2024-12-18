Международный союз велосипедистов расширил пул допинг-тестирования россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) включил россиянина Романа Ермакова в новый регистрируемый пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

Таким образом, представительство российских спортсменов в пуле UCI увеличилось до пяти человек. Помимо Ермакова в него по-прежнему входят Тамара Дронова, Артем Ныч, Глеб Сырица и Александр Власов.

На конец 2023 года в пуле допинг-тестирования числилось 16 российских велосипедистов.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил велосипедистам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.