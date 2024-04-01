Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 48 спортсменам из России

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 75 спортсменам, из которых 48 являются россиянами, сообщает ТАСС.

Нейтральный статус имеют россияне Инна Абайдуллина, Мария Аверина, София Балаева, Яна Бурлакова, Никита Быковский, Валерия Валгонен, Петр Винокуров, Владимир Гончаров, Александр Григорьев, Федор Даясов, Тамара Дронова, Александр Дубченко, Дарья Дятлова, ,Екатерина Евланова, Дарья Ермолова, Даниил Зараковский, Вячеслав Иванов, Алена Иванченко, Егор Игошев, Даниил Казаков, Никита Калачник, Никита Кирильцев, Екатерина Ковальчук, Марк Крючков, Руслан Кузнецов, Алина Лысенко, Иван Майкин, Дарья Малкова, Татьяна Малкова, Сергей Мальнев, Алексей Медведев, Иван Новолодский, Илья Савекин, Иван Самусев, Петр Сапронов, Иван Селедков, Григорий Скорняков, Иван Смирнов, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Глеб Сырица, Борис Пономарев, Михаил Постарнак, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, Ярослав Шведов, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

Отказ в получении нейтрального статуса получили четыре россиянина: Алексей Обыденнов, Анастасия Войнова, Мария Новолодская и Данила Бурлаков.

Ранее Войнова заявила, что не будет принимать условия UCI ради нейтрального статуса.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие россиян и белорусов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

В конце мая UCI сообщил, что не считает возможным получение Войновой нейтрального статуса из-за ее принадлежности к силовым структурам. Сама спортсменка не подавала заявок на выступление на международных турнирах без российского флага и гимна. При этом Войнова отмечала, что не собирается завершать карьеру, несмотря на отстранение.