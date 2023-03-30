Международный союз велосипедистов в мае обсудит вопрос о допуске россиян

Правление Международного союза велосипедистов (UCI) обсудит вопрос об участии россиян и белорусов в международных соревнованиях на заседании в начале мая, сообщает пресс-служба союза.

«UCI приветствует и поддерживает заявление, сделанное Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 марта, в частности, дальнейшие рекомендации МОК для федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эта тема включена в повестку дня следующего заседания правления UCI, которое состоится в начале мая. UCI сообщит о решении по итогам этого заседания», — приводит слова пресс-службы UCI ТАСС.

Заседание правления UCI пройдет 2-4 мая в итальянском Кальяри.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.