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Сегодня, 13:35

Никифоров заявил, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по BMX Валерий Никифоров поделился мнением о решении Международного союза велосипедистов (UCI) допустить россиян и белорусов до турниров.

«Я считаю, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI. Да, с одной стороны, не может не радовать, что наших ребят допустили до соревнований, пусть и в нейтральном статусе. Но с другой — мы не понимаем до конца, какие условия нам поставят для возвращения. Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов. Поэтому раньше времени радоваться не стоит», — цитирует Никифорова RT.

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1144367-nikiforov-trener-bmx-velosport-dopusk
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