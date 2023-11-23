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Допинг

Сегодня, 14:55

Олимпийский чемпион Ульрих признался, что начал принимать допинг в 1996 году

Ана Горшкова
Корреспондент
Ян Ульрих.
Фото Global Look Press
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Немецкий велогонщик Ян Ульрих рассказал, что начал употреблять допинг в 1996 году.

«Да, я употреблял допинг. Поскольку я честный человек, речь никогда не шла о том, чтобы кого-то обмануть или получить преимущество. Если бы я рассказал свою историю, у меня было бы много хороших лет. Мне не хватало смелости. Со мной это началось в 1996 году. Я хотел побеждать и развивать свои успехи. В то время у меня была новая команда, мне порекомендовали доктора Фуэнтеса, так я и оказался там», — приводит слова Ульриха издание Der Spiegel.

В 2012 году CAS дисквалифицировал Ульриха за использование кровяного допинга и аннулировал все его спортивные результаты с 1 мая 2005 года. В 2015 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно и оштрафован на 9500 евро по делу о ДТП, которое случилось в мае 2014 года. В августе 2018 года спортсмен обвинялся в проникновении в дом актера Тиля Швайгера, а также избиении девушки по вызову.

Ян&nbsp;Ульрих. Как звездный велогонщик Ян Ульрих допился до сумасшедшего дома

49-летний Ульрих — победитель «Тур де Франс-1997» и «Вуэльты-1999», олимпийский чемпион-2000 в Сиднее и чемпион мира.

Велоспорт
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