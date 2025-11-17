Видео
17 ноября, 12:50

Паралимпийская чемпионка Пейдж Греко умерла в 28 лет

Руслан Минаев

Паралимпийская чемпионка австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла на 29-м году жизни, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Австралии.

Спортсменка ушла из жизни в своем доме в Аделаиде после внезапного ухудшения состояния здоровья.

«Ее доброта, ее решимость и ее душевная теплота согревали нашу семью каждый день. Она принесла в нашу жизнь так много радости и гордости, и боль от ее ухода мы будем нести вечно. Хотя мы раздавлены ее уходом, мы невероятно гордимся тем, кем она была, и тем, как она представляла Австралию. Мы переживаем глубокое горе и просим о предоставлении уединения, времени и пространства, чтобы пережить эту невосполнимую потерю», — заявила мать спортсменки Натали Греко.

У Греко был детский церебральный паралич. На Паралимпиаде-2021 в Токио она выиграла золотую медаль, побив мировой рекорд в гонке преследования на 3000 метров среди женщин в класификации С1-3. На ее счету также две бронзы в шоссейных гонках.

