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Сегодня, 15:15

Призер многодневки «Тур де Франс» Закарин оценил успешность своей карьеры после ее завершения

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» оценил успешность своей карьеры. Ильнур становился призером этапов престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс».

«Знаете, в целом я доволен своим результатом. Не зря занимался, отдал многие годы спорту. И многого сумел достичь. Закончить гранд-тур на третьем месте, о таком я, когда начинал, и не мечтал, если честно. В список лучших велогонщиков России я, думаю, вошел, в XXI веке никто из наших в тройку не входил. Так что доволен.

Олимпиада? Я уже и раньше в интервью говорил, что Олимпиада для меня не важнейший приоритет в жизни. Я не шел к ней всю свою карьеру. Это особенность нашего вида спорта, для нас Олимпиада не имеет такого значения, как для других спортсменов", — сказал Закарин.

Закарин завершил карьеру в марте этого года после закрытия команды Gazprom-RusVelo.

Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет
Ильнур Закарин
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Велогонщик Закарин рассказал, что завершил карьеру из-за закрытия команды Gazprom-RusVelo

Закарин — о жизни после спорта: «График прилично изменился. Первые два месяца было непросто»