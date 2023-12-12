Российские спортсмены отправили заявки для участия в январском чемпионате Европы по велотреку

Тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов сообщил, что российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, отправили в Европейский велосипедный союз (UEC) заявки для участия в чемпионате Европы.

Турнир по велогонкам на треке будет проходить с 10 по 14 января в нидерландском Апелдорне.

«Большинство спортсменов, которые хотели бы принять участие в январском чемпионате Европы, а также члены персонала спортсменов имеют необходимый для участия в этом турнире нейтральный статус и уже имеют въездные визы. Сейчас наши спортсмены могут заявляться только в индивидуальном порядке, поэтому они просто написали в UEC, что хотят выступить на чемпионате Европы, и указали, в каких видах программы планируют стартовать. В ответ был получен ответ, что UEC принял эту информацию. То есть никакого отказа на участие в чемпионате Европы мы не получили», — приводит ТАСС слова Хозова.

В мае правление Международного союза велосипедистов приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Отмечалось, что для допуска атлетам необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки СВО.