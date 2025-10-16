Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Велошоссе
Велотрек
Маунтинбайк
Вело-BMX
Главная
Велоспорт

16 октября, 12:49

Российские велогонщицы 43 часа добирались на чемпионат мира в Сантьяго

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская велогонщица, лучший спринтер мира Алина Лысенко показала в соцсетях, сколько времени заняла дорога у членов российской сборной до столицы Чили Сантьяго, где 22-26 октября пройдет чемпионат мира по велотреку.

В общей сложности дорога заняла 43 часа. По информации «СЭ», наши спортсмены летели с двумя пересадками через Стамбул и Сан-Паулу.

На чемпионате мира выступят пять россиян: Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Валерия Валгонен и Никита Кирильцев. Бурлакова является действующей чемпионкой мира в гите.

1

  • ОstWa11

    ну и?

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алина Лысенко
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
    Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя