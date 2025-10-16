Российские велогонщицы 43 часа добирались на чемпионат мира в Сантьяго

Российская велогонщица, лучший спринтер мира Алина Лысенко показала в соцсетях, сколько времени заняла дорога у членов российской сборной до столицы Чили Сантьяго, где 22-26 октября пройдет чемпионат мира по велотреку.

В общей сложности дорога заняла 43 часа. По информации «СЭ», наши спортсмены летели с двумя пересадками через Стамбул и Сан-Паулу.

На чемпионате мира выступят пять россиян: Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Валерия Валгонен и Никита Кирильцев. Бурлакова является действующей чемпионкой мира в гите.