Российские велогонщицы 43 часа добирались на чемпионат мира в Сантьяго

16 октября, 12:49
Российская велогонщица, лучший спринтер мира Алина Лысенко показала в соцсетях, сколько времени заняла дорога у членов российской сборной до столицы Чили Сантьяго, где 22-26 октября пройдет чемпионат мира по велотреку.
В общей сложности дорога заняла 43 часа. По информации «СЭ», наши спортсмены летели с двумя пересадками через Стамбул и Сан-Паулу.
На чемпионате мира выступят пять россиян: Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Валерия Валгонен и Никита Кирильцев. Бурлакова является действующей чемпионкой мира в гите.
ОstWa11
ну и?
16.10.2025