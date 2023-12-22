Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы из-за указания властей Нидерландов

Президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Энрико Делла Каса сообщил, что российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, не смогут выступить на январском чемпионате Европы в Нидерландах.

«UEC и местный организатор получили четкие указания от правительства Нидерландов, Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта», — приводит слова Делла Каса ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 января 2024 года в Апелдорне.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.