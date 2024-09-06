Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии

Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии, который состоится с 11 по 15 сентября в Лимбурге, сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

«Было принято решение не ехать туда. К тому же Европейский союз велосипедистов не выделил россиянам квоты, хотя у нас была возможность сделать запрос о предоставлении возможности выступить на этом турнире», — приводит слова тренера ТАСС.

В мае прошлого года Международный союз велосипедистов допустил российских спортсменов до участия в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.