Российских велосипедистов Казакова и Шичкина допустили до участия в международных соревнованиях

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским велосипедистам Даниилу Казакову и Власу Шичкину выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на UCI.

С 7 июня спортсмены могут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а также в этапах Кубка мира. Казаков и Шичкин будут выступать без флага до тех пор, пока действуют специальные правила, введенные UCI в отношении велосипедистов из России и Белоруссии.

Ранее UCI допустил до участия в международных соревнованиях россиян Глеба Сырицу, Алексея Медведева, Тамару Дронову, Алену Иванченко и Дарью Ермолину. Все они также смогут выступать в нейтральном статусе.

18-летний Казаков — чемпион юношеского первенства России-2021 в командной шоссейной гонке, 21-летний Шичкин дважды становился обладателем золота на юниорских первенствах Европы в велогонках на треке.