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Допинг

Сегодня, 19:44

Российский велогонщик дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

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Бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в дисциплине ВМХ-фристайл Константин Андреев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), имеющиеся в его распоряжении.

Спортсмен дисквалифицирован на 2 года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации завершится 26 февраля 2026 года.

31-летний Андреев является 5-кратным чемпионом России. Летом 2021 года он был включен в список запасных для участия в Олимпийских играх в Токио.

Источник: ТАСС
Велоспорт

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