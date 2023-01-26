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Сегодня, 16:15

Закарин — о перспективах российских велогонщиков: «Не думаю, что таланту скажут нет только из-за паспорта»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» оценил перспективы молодых российских спортсменов в велоспорте.

«Есть много различных континентальных команд. Если у тебя есть какой-то нормальный результат, то ты пишешь им с просьбой за них выступать. Я думаю, как брали, так и берут, вряд ли будет такое, что скажут нет только из-за паспорта. Только потому, что ты из России. Другой вопрос, что у нас нет серьезного развития сейчас. Нет крупных соревнований, нельзя пробиться через сборную... Но этого развития, по сути, и не было последние лет семь уже как. Все сами пробивались, кто хотел», — сказал Закарин.

Российские велогонщики могут выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов под нейтральным флагом.

Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет

Ильнур Закарин
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