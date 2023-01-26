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Сегодня, 16:00

Закарин — о российском велоспорте: «По десятибалльной шкале поставил бы ему единицу»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» оценил текущее состояние велоспорта в России.

«У нас в целом уровень велоспорта в стране далеко не самый высокий. По десятибалльной шкале я бы поставил единицу. Когда был Игорь Викторович Макаров, еще было развитие, он был заряжен на поддержку нашего велоспорта, эта планка возросла. Но после того как он ушел из велоспорта, все снова опустилось до единицы. И я сейчас не вижу в России людей, кто хотел бы развивать велоспорт на серьезном профессиональном уровне.

Любительский спорт развит на хорошем уровне. Я катался в прошлом году в Крылатском и сам удивился тому, как далеко шагнул российский любительский велоспорт. На семь из десяти я бы оценил. Но если говорить о командном профессиональном спорте, то здесь уже далеко не все хорошо. Профессионального велоспорта в России практически и нет. Возможно, нет и целей сделать этот спорт результативным в плане результатов", — сказал Закарин.

Ильнур становился призером этапов престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс».

Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет
Ильнур Закарин
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