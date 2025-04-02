Российский велогонщик Сырица занял третье место на первом этапе многодневки Tour of Hellas

Российский велогонщик Глеб Сырица, выступающий за команду XDS Astana Development Team, финишировал третьим на первом этапе многодневки Tour of Hellas.

Дистанция составляла 140,39 километра. Первое место занял итальянец Маттео Москетти с результатом 3 часа 12 минут 51 секунда.

Соревнования проходят с 2 по 6 апреля в Греции. Первый этап стартовал в Патрах, конечным пунктом назначения станут Афины.

Сырица принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он стал 31-м в индивидуальной гонке с раздельным стартом.