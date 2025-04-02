Российский велогонщик Сырица занял третье место на первом этапе многодневки Tour of Hellas

2 апреля, 19:29
Российский велогонщик Глеб Сырица, выступающий за команду XDS Astana Development Team, финишировал третьим на первом этапе многодневки Tour of Hellas.
Дистанция составляла 140,39 километра. Первое место занял итальянец Маттео Москетти с результатом 3 часа 12 минут 51 секунда.
Соревнования проходят с 2 по 6 апреля в Греции. Первый этап стартовал в Патрах, конечным пунктом назначения станут Афины.
Сырица принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где он стал 31-м в индивидуальной гонке с раздельным стартом.