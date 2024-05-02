Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии

Российскому велогонщику Виктору Бугаенко, выступающему в нейтральном статусе, включили гимн России после его победы в прошедшей в Италии однодневной гонке «Виченца — Бионде», сообщает РИА «Новости».

Соревнования прошли 28 апреля в 80-й раз в истории. Во время церемонии награждения 20-летнему гонщику включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Украинское ведомство опубликовало заявление в адрес МОК и Федерации велосипедного спорта Италии с требованием провести расследование произошедшего.

На данный момент россиянин выступает за немецкую шоссейную велокоманду Bora-Hansgrohe. В прошлом сезоне он выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура Страны Басков».